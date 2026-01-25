Zum Inhalt springenBarrierefrei
9-1-1 Notruf L.A.

Vergebung und Hoffnung

ProSieben FUNStaffel 7Folge 10vom 01.02.2026
Vergebung und Hoffnung

9-1-1 Notruf L.A.

Folge 10: Vergebung und Hoffnung

41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Bobby erwacht aus dem Koma. Athena ist überzeugt, dass Amir das Feuer in ihrem Haus gelegt hat, und schwört Rache. Christopher ist zutiefst verletzt, nachdem er gesehen hat, wie sein Vater eine Frau küsst, die wie seine verstorbene Mutter aussieht. Er ist wütend auf seinen Vater und möchte zu seinen Großeltern nach Texas ziehen. Hen und Karen sind verzweifelt: Die Stadträtin Ortiz hat durch ihren Einfluss erreicht, dass Mara ihnen als Pflegekind entzogen wurde.

