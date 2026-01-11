Hast Du einen Geist gesehen?Jetzt ohne Werbung streamen
9-1-1 Notruf L.A.
Folge 7: Hast Du einen Geist gesehen?
41 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Eine Frau wird mit ihrem Baby entführt und kann deshalb mit der 9-1-1 nicht offen sprechen. Maddie überträgt ihre eigenen Erfahrungen mit einer Entführung auf die Anruferin und übersieht dadurch ein entscheidendes Detail. Hen und Karen erfahren, dass ihre Pflegetochter Mara einen kleinen Bruder hat, der bei seinem leiblichen Vater lebt. Sie wünschen sich, dass die Geschwister weiterhin in Kontakt bleiben können. Indes trifft Eddie auf eine Frau, die Shannon sehr ähnlich sieht.
Alle Staffeln im Überblick