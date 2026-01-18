9-1-1 Notruf L.A.
Folge 9: Von Asche zu Asche
42 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Das Team der Station 118 wird für seine Arbeit bei der Rettung des Kreuzfahrtschiffs mit einer Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Bobby sieht sich weiterhin nicht als Held und reicht zur Überraschung aller seine Kündigung ein. Kim erscheint auf der Wache. Buck bemerkt die Ähnlichkeit zwischen ihr und Eddies verstorbener Frau und konfrontiert Eddie damit. Eddie gesteht Kim daraufhin, dass er den Kontakt zu ihr nur sucht, weil sie Shannon zum Verwechseln ähnlich sieht.
