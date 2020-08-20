Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Ab ins Kloster: Der etwas andere Urlaub für Teenager

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 20.08.2020
98 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12

Beautyqueen Andreea, Partygirl Celine und Schulschwänzerin Antonia sind geschockt als sie sehen, was das Ziel ihrer Reise ist. Das Kloster der heiligen Elisabeth in Minsk. Hier leben 120 russisch-orthodoxe Nonnen nach uralter Tradition, strengsten Regeln und einem klar strukturierten Alltag aus stundenlangem Gebet und harter Arbeit. Schaffen es die Nonnen, den drei Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?

