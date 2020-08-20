Ab ins Kloster: Der etwas andere Urlaub für TeenagerJetzt kostenlos streamen
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Folge 1: Ab ins Kloster: Der etwas andere Urlaub für Teenager
98 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Beautyqueen Andreea, Partygirl Celine und Schulschwänzerin Antonia sind geschockt als sie sehen, was das Ziel ihrer Reise ist. Das Kloster der heiligen Elisabeth in Minsk. Hier leben 120 russisch-orthodoxe Nonnen nach uralter Tradition, strengsten Regeln und einem klar strukturierten Alltag aus stundenlangem Gebet und harter Arbeit. Schaffen es die Nonnen, den drei Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?
