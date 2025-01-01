Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

In den französischen Pyrenäen prallen Welten aufeinander

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 3
In den französischen Pyrenäen prallen Welten aufeinander

Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale

Folge 3: In den französischen Pyrenäen prallen Welten aufeinander

98 Min.
Ab 12

In einer Höhe von mehr als 1.100 Metern in den französischen Pyrenäen liegt das Kloster Saint-Martin du Canigou: Für acht Tage ist es das neue Zuhause von Faulenzerin Celina, Computer-Nerd Till und der aggressiven Cece. Schon der zweistündige Anstieg auf den Berg erweist sich als große Herausforderung für die drei. Bereits nach kurzer Zeit vermisst die 18-jährige Cece Handy und Zigaretten so sehr, dass es nur noch einen Ausweg zu geben scheint: die Flucht aus dem Klosterleben.

