Abenteuer Leben am Sonntag

Die DIY Sauna

Kabel Eins
Folge vom 21.01.2024
89 Min.
Ab 12

Fertigsaunen für zuhause gibt es heutzutage in allen möglichen Varianten. Auch Maik wünscht sich eine eigene Sauna im Garten, doch der freie Platz ist begrenzt. Für den erfahrenen Hobby-Heimwerker ist klar: Eine Sauna Marke Eigenbau muss her. Aber da gibt's ganz schön viel zu beachten. Er braucht eine Baugenehmigung, unzählige Meter an Holz, dutzende weitere Materialien und vor allem eine ordentliche Portion Heimwerker- und Improvisationstalent.

