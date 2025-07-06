Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Mit dem Wohnmobil durch Thailand – wie gut klappt Camper-Urlaub in Südostasien?

Kabel EinsFolge vom 06.07.2025
Mit dem Wohnmobil durch Thailand – wie gut klappt Camper-Urlaub in Südostasien?

Mit dem Wohnmobil durch Thailand – wie gut klappt Camper-Urlaub in Südostasien?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.07.2025: Mit dem Wohnmobil durch Thailand – wie gut klappt Camper-Urlaub in Südostasien?

91 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Reisereporter Cornel wagt ein Urlaubs-Experiment: Camping in Thailand – und betritt dabei völliges Neuland. In ganz Thailand gibt es z.B. nur einen Verleih für Wohnmobile. Doch das scheint solide! Aber: was taugen die Campingplätze? Sind Duschen und Toiletten auf einem guten Hygiene-Level? Und: ist Wild-Camping am Strand erlaubt? Und Cornel fährt mit dem Camper sogar direkt in die Innenstadt der Mega-Metropole Bangkok.

Alle verfügbaren Folgen