Auf Streife mit US Cop HeidiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.01.2026: Auf Streife mit US Cop Heidi
92 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Von Rosenheim nach Colorado: Heidi Bradley wagte den Sprung über den Atlantik und tauschte die bayerischen Alpen gegen die Rocky Mountains. Als Streifenpolizistin in Denver lebt sie ihren amerikanischen Traum. "Abenteuer Leben am Sonntag" begleitet die mutige Deutsche bei ihren aufregenden Einsätzen und zeigt, wie sie sich in ihrer neuen Rolle behauptet.