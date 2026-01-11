Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Auf Streife mit US Cop Heidi

Kabel EinsFolge vom 11.01.2026
Auf Streife mit US Cop Heidi

Auf Streife mit US Cop HeidiJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 11.01.2026: Auf Streife mit US Cop Heidi

92 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Von Rosenheim nach Colorado: Heidi Bradley wagte den Sprung über den Atlantik und tauschte die bayerischen Alpen gegen die Rocky Mountains. Als Streifenpolizistin in Denver lebt sie ihren amerikanischen Traum. "Abenteuer Leben am Sonntag" begleitet die mutige Deutsche bei ihren aufregenden Einsätzen und zeigt, wie sie sich in ihrer neuen Rolle behauptet.

Alle verfügbaren Folgen