Abenteuer Leben am Sonntag

Mit dem Nachtzug durch Europa

Kabel Eins
Folge vom 01.02.2026
Mit dem Nachtzug durch Europa

Mit dem Nachtzug durch EuropaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.02.2026: Mit dem Nachtzug durch Europa

92 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Mit dem Nachtzug quer durch Europa! Vier Länder in fünf Tagen. "Abenteuer Leben"- Reporter Cornel Bunz macht sich auf den Weg von Hamburg nach Rom, mit Zwischenstopps in Wien und Split. Reisen im eigenen Zimmer sozusagen, wie eine Kreuzfahrt auf Schienen - nur viel günstiger. Auf seiner To-Do-Liste stehen unter anderem Schnorcheln in der Adria und ein Selfie vor dem weltbekannten Trevi-Brunnen. Doch ist eine Zugreise durch Europa auch wirklich so komfortabel, wie versprochen?

