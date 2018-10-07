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Abenteuer Leben Spezial

Jugend kann nicht kochen: Deutsch & Deftig

Kabel EinsStaffel 2018Folge 1vom 07.10.2018
Jugend kann nicht kochen: Deutsch & Deftig

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Abenteuer Leben Spezial

Folge 1: Jugend kann nicht kochen: Deutsch & Deftig

91 Min.Folge vom 07.10.2018Ab 12

Erbsensuppe mit Eisbeinfleisch - wie schwer kann das sein? Chefkoch Achim Müller hat vier junge Kandidaten am Start, die alle überzeugt sind: Klar kann ich eine Erbsensuppe kochen! Doch was die Jugend in Berlin fabriziert, bringt Achim an seine Grenzen.

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