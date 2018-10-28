Models können nicht kochen - oder doch?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge 4: Models können nicht kochen - oder doch?
90 Min.Folge vom 28.10.2018Ab 12
Drei Models - Anna Maria, Lovelyn und Jacqueline - und einer mittendrin: Küchenchef Achim! Und der behauptet frech wie immer: Die sehen super aus - aber Models können ganz bestimmt nicht kochen. Und Lasagne schon gar nicht. Ob er recht behält?
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