Thema u. a.: DIY Checker #2 - pimp my kitchen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.11.2021: Thema u. a.: DIY Checker #2 - pimp my kitchen
42 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Eine sehr in die Jahre gekommene Oma-Küche mit kleinem Budget mal so richtig aufhübschen - das ist die heutige Mission von Allroundhandwerker Andrew "Tommo" Thomas und Reporter Tobias Ostler. Fliesen, Fronten und Holzvertäfelung bekommen einen frischen, zeitgerechten Anstrich; Arbeitsplatten und Spüle werden modernisiert. Außerdem gibt's einen schicken Vinyl-Fußboden, neue Knäufe und eine Klebefolie für den Kühlschrank. Ein Unterfangen im Angesicht von Schweiß und Tränen.