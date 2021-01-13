Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.01.2021: Dirk Hoffmann: So isst 007
43 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 12
Coole Gerichte mit Dirk Hoffmann und James Bond: Zum 25. "007"-Film hat sich Kultkoch Dirk Hoffmann in Schale geschmissen und geht in geheimer Mission der Frage nach: Was isst eigentlich James Bond? Anschließend kocht Hoffmann die leckeren Gerichte aus den Filmen nach. Außerdem gibt es ein Bond-Quiz und exklusive Ausschnitte aus dem neuesten James Bond Abenteuer "Keine Zeit zu sterben". Und: Sport- und Fitnessgadgets im Check