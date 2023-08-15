Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.08.2023: Blues Food
42 Min.Folge vom 15.08.2023Ab 12
In US Bundesstaat Mississippi wurde der Blues erfunden. Die Einwohner sind fest davon überzeugt, dass die Musik ein Grund dafür ist, warum auch ihr Essen rockt. Denn zum Food gibt es in den Restaurants immer Musik vom Feinsten gratis dazu. Für uns ist Deutschlands erfolgreichster Grill-Influencer David Nöcker nach Mississippi gereist. In dem Blues-Staat soll es das weltbeste Barbecue, die besten Steaks Amerikas und das leckerste Fastfood geben.