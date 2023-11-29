Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 29.11.2023

Seit über 60 Jahren gibt es den Selbstbedienungs-Markt, wie wir ihn kennen. Er hat aber Konkurrenz bekommen und diese ist nur einen Mausklick entfernt. Zeit, dass sich der Einzelhandel mal wieder neu erfindet. Wir zeigen Testprojekte und Varianten, die tatsächlich schon im Betrieb sind: autonome Supermärkte ohne Kassen und Personal, Lieferbot und Drohne. Kurzum: den Supermarkt der Zukunft. Und: Das 5 Minuten Ass, Echtzeitkochen Lasagne mal anders, Achims Hack Check

