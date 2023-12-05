Grünes Gold - die teuersten Pistazien der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.12.2023: Grünes Gold - die teuersten Pistazien der Welt
Das Städtchen Bronte auf Sizilien ist berühmt für seine Pistazien. Viele Fragen und Geheimnisse ranken sich um das grüne Gold. Warum werden die Pistazien hier nur alle zwei Jahre geerntet, typischerweise in ungeraden Jahren? Und warum sind die Pistazien hier so teuer? Fouad Lilabadi, Einkäufer des größten deutschen Pistazienhandels mit Sitz in Hamburg, deckt Geheimnisse rund um die teuerste Pistazie der Welt auf.