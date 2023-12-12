Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Tiefkühl-Perlen Chili con Carne

Kabel EinsFolge vom 12.12.2023
Tiefkühl-Perlen Chili con Carne

Tiefkühl-Perlen Chili con CarneJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.12.2023: Tiefkühl-Perlen Chili con Carne

42 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 12

Sie stehen auf einer Party und was gibt es: hausgemachtes Chili con Carne! Aber gibt es das nicht auch schon fertig aus dem Supermarkt? Wir haben unzählige Varianten gefunden. Kann das Fertig-Chili mit dem Selbstgemachten mithalten? Die Köche Samuel und Samuel haben es für Abenteuer Leben täglich getestet. Vater und Sohn sind feurige Liebhaber der mexikanischen Küche!

Alle verfügbaren Folgen