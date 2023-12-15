Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.12.2023: Der Panettone aus Mailand
42 Min.Folge vom 15.12.2023Ab 12
Günstiges, aber auch leckeres Partyfood einfach und schnell zubereitet - das ist der aktuelle Hype im Netz. Clips, in denen Menschen Partyfood selber machen - für zehn Euro! Aber geht das wirklich? Chefkoch Achim stellt sich der Challenge. Und die geht schon im Supermarkt los: Schafft Achim aus den wenigen Zutaten, die man für zehn Euro bekommt, leckere Partykracher anzurichten? Und ist noch ein Drink im Budget drin?