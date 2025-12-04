Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Vanille: Original oder Fake? Was gehört wirklich in die Weihnachtsbäckerei?

Kabel EinsFolge vom 04.12.2025
Vanille: Original oder Fake? Was gehört wirklich in die Weihnachtsbäckerei?

Vanille: Original oder Fake? Was gehört wirklich in die Weihnachtsbäckerei?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.12.2025: Vanille: Original oder Fake? Was gehört wirklich in die Weihnachtsbäckerei?

43 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Weihnachten ist Vanillezeit - doch was steckt eigentlich hinter der „Königin der Gewürze“? Von der Plantage auf Mauritius bis in die heimische Backstube. Dabei wird klar: Warum ist echte Vanille so teuer, woran erkennt man Qualität, und wann reicht das günstigere Vanillin? Die Storyfellas zeigen Unterschiede, Geheimnisse und praktische Küchen-Tipps für maximalen Geschmack zum kleinen Preis. So gelingt der Vanilletraum unterm Weihnachtsbaum.

Alle verfügbaren Folgen