Was Wozu Warum: Die Gadget-Rätsel-Challenge geht weiter!
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.11.2025: Was Wozu Warum: Die Gadget-Rätsel-Challenge geht weiter!
43 Min. Folge vom 17.11.2025
Was ist ein Kniekissen? Und wofür braucht man dieses seltsame Plastikteil? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann bekommen erneut mysteriöse Alltags-Gadgets in die Hand – ohne Erklärung. Also heißt es: raten, testen, bewerten! Die beiden Hosts probieren skurrile Produkte aus, liefern lustige Fehlversuche und überraschend hilfreiche Erkenntnisse. Perfekt für alle, die noch nach originellen Geschenkideen suchen.