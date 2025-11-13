Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Vinyl Hacks - Alte Platten, neue Ideen!

Kabel Eins
Folge vom 13.11.2025
Vinyl Hacks - Alte Platten, neue Ideen!

Vinyl Hacks - Alte Platten, neue Ideen!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.11.2025: Vinyl Hacks - Alte Platten, neue Ideen!

42 Min.
Ab 12

Viele Keller sind voll mit alten Schallplatten – einige davon sind wertvolle Sammlerstücke, doch die meisten verstauben ungenutzt. Upcycling-Expertin Sophia Pirrera und Helfer Sascha geben dem alten Vinyl neues Leben und wie aus ausrangierten Platten stylische Gebrauchsgegenstände und Deko-Objekte entstehen. Nachhaltig, originell und garantiert einzigartig, so macht Wiederverwerten richtig Spaß!

