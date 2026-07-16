Vancouver und Seattle: Auch im Nordwesten Amerikas lauern TouristenfallenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 16.07.2026: Vancouver und Seattle: Auch im Nordwesten Amerikas lauern Touristenfallen
89 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6
Vancouver und Seattle - zwischen schneebedeckten Bergen, Regenwald und Orca-Buchten liegen zwei der lebenswertesten Städte der Welt: Heimat des Grunge und der Kaffeekultur. Doch hinter dem Postkartenglanz lauert die Touristenfalle: gefälschte indigene Souvenirs, überlaufene Sehenswürdigkeiten, doppelt kassiertes Trinkgeld und überteuerte Rundflüge. Peter Giesel geht auf Spurensuche - und zeigt, wo die echten Schätze liegen und was nur glänzendes Katzengold ist.