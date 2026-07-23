Die betrügerische Pasta-Oma in Süd-Italien: Fabrikware statt handgemachtJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 23.07.2026: Die betrügerische Pasta-Oma in Süd-Italien: Fabrikware statt handgemacht
88 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 6
Süditalien - Pizza, Dolce Vita und die atemberaubende Kulisse von Neapel, Capri und der Amalfiküste. Aber hinter dem Postkartenglanz lauern jede Menge Abzocken: Belag-Schummelei auf der Pizza, eine betrügerische Pasta-Oma in Bari, gefälschte Souvenirs und Taxipreise zum Verzweifeln. Peter Giesel geht auf Spurensuche - und zeigt, wo das echte Dolce Vita wartet und wo Urlauber schamlos abkassiert werden.