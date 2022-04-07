Dolce Vita oder bittere Abzocke in Palermo und Rom?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 07.04.2022: Dolce Vita oder bittere Abzocke in Palermo und Rom?
90 Min.Folge vom 07.04.2022
Pünktlich zu den Osterferien in ganz Deutschland erwacht bei vielen wieder die Reiselust. Peter Giesel ist nach Florenz, Palermo und Verona gereist und warnt vor fiesen Abzockmaschen: E wird Zeuge einer Touristenfalle für Ape-Fans! Keine festen Preise und fragwürdige Fahrpläne machen aus einem vermeintlichen Urlaubshighlight eine echte Enttäuschung. Und: Geldgierige Legionäre in der italienischen Hauptstadt.