Abgezockt im Heimurlaub: Campervan, E-Bike und BalkonienJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 01.07.2021: Abgezockt im Heimurlaub: Campervan, E-Bike und Balkonien
89 Min.Folge vom 01.07.2021Ab 6
Obwohl Ferien im Ausland wieder möglich sind, verbringen viele Deutsche ihren Urlaub dieses Jahr in der Heimat. Die Vorbereitungen auf den Sommer zuhause laufen auf Hochtouren und damit auch die Anschaffung neuer Freizeitvergnügen. Doch auch hier lauern Nepp und Gaunereien: Ob beim Kauf von Caravan, Boot, E-Bike oder Sonnenschutz für die heimische Terrasse - die Abzocker sind nicht weit. Peter Giesel deckt die Maschen und Tricks der Betrüger auf.