Durstige Touristen werden am Strand kräftig abkassiert!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 31.03.2022: Durstige Touristen werden am Strand kräftig abkassiert!
90 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12
Pünktlich zu den Osterferien in ganz Deutschland erwacht bei vielen wieder die Reiselust. Peter Giesel ist nach Madeira, Mallorca und Gran Canaria gereist und warnt vor fiesen Abzockmaschen: Fliegende Händler am Strand zocken Touristen dreist mit horrend teurem Bier ab. Er geht der Sache auf den Grund. Und: Miese Abzocke auf Madeira! Wie gezuckertes Obst ganz schön die Laune versauert!