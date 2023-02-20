Zum Inhalt springenBarrierefrei
Undercover bei der Altweiberfastnacht

Kabel EinsStaffel 2023Folge 2vom 20.02.2023
Undercover bei der Altweiberfastnacht

Folge 2: Undercover bei der Altweiberfastnacht

60 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12

In der Fastnacht in Mainz wird auf dem Marktplatz den ganzen Tag gefeiert. Doch was gibt es dort zu essen? Food-Tester und Koch Mirko Reeh testet inkognito Preis und Qualität von Bratwürsten, Pommes und Spezialitäten vom Schwenkgrill. Und: Der Karnevalszug in Bonn-Beul: Hier müssen die Sanitäter Patrick Baumeister und Kevin Mertens vom Arbeiter-Samariter-Bund verletzte Jecken versorgen. Nach wenigen Minuten braucht ein Mann mit Kreislaufproblemen ihre volle Unterstützung.

