Schlägereien in der Innenstadt - Polizeistreife MainzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle aktuell
Folge 3: Schlägereien in der Innenstadt - Polizeistreife Mainz
61 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Nach langer Pause feiern wieder Millionen Jecken Karneval, Startschuss: Altweiberfestnacht. Promikoch Mirko Reeh testet undercover was Karneval kulinarisch so zu bieten hat. In Mainz eskaliert die Stimmung mitunter in Schlägereien.
