Kabel EinsStaffel 2023Folge 3vom 21.02.2023
61 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12

Nach langer Pause feiern wieder Millionen Jecken Karneval, Startschuss: Altweiberfestnacht. Promikoch Mirko Reeh testet undercover was Karneval kulinarisch so zu bieten hat. In Mainz eskaliert die Stimmung mitunter in Schlägereien.

