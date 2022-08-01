Ferienstart am Münchener Flughafen - Achtung Kontrolle aktuellJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle aktuell
Folge 1: Ferienstart am Münchener Flughafen - Achtung Kontrolle aktuell
61 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 12
Mit dem Ferienstart in Bayern kommen jede Menge Touristen am Flughafen und auf der Autobahn zusammen. Und nach zwei Jahren Pandemie, scheint die Lage intensiver zu sein als bisher. Warteschlangen und Stau stellen die Urlauber auf den Prüfstand.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick