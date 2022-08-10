Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte

Kabel EinsFolge vom 10.08.2022
Thema u.a.: Ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte

Thema u.a.: Ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.08.2022: Thema u.a.: Ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte

61 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12

Das schlägt auf den Magen: ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte. Die Lebensmittelkontrolleure in Stuttgart kontrollieren Kühltransporte und decken gesundheitsbedrohliche Mängel auf. In Berlin geht es mit der Kettensäge hoch hinaus. Und: unterwegs mit Schornsteinfegerin Maja Braun.

Alle verfügbaren Folgen