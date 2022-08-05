Thema u.a.: Döner bis zum geht nicht mehr Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.08.2022: Thema u.a.: Döner bis zum geht nicht mehr
60 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12
Koch und Fast Food-Tester Bernd Zehner ist unterwegs in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Seine Mission: Den besten Döner der Stadt finden! Der Youtuber und leidenschaftliche Kebab-Fan weiß was es für einen guten Döner braucht: Frische Zutaten und ein knuspriges Fladenbrot. Welcher Döner überzeugt ihn schon beim ersten Bissen? Und: Geschwindigkeitskontrolle auf dem Motorrad.