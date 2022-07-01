Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 01.07.2022
60 Min.
Ab 12

Auf den Landstraßen der schwäbischen Alb sind besonders viele Motorradfahrer unterwegs. Daher führt die Polizei energischer Kontrollen durch, die vor allem Unfälle vorbeugen sollen. Während der Kontrolle fällt Polizist Lehmann ein Quad ohne Kennzeichen auf. Und: Mülldetektive Herne.

