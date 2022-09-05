Thema u. a.: Frische Lebensmittel aus ParisJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.09.2022: Thema u. a.: Frische Lebensmittel aus Paris
44 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
Paris. Hier steht Rungis, der größte Großmarkt für frische Produkte weltweit. Händler aus aller Welt verkaufen und kaufen hier ihre Waren. Unter ihnen auch Premium-Lebensmittelhändler Grischa Euler, der extra aus der Nähe von Frankfurt angereist ist. Zweimal die Woche kauft er hier für seine anspruchsvollen Kunden nur die beste Ware mit der allerhöchsten Qualität.