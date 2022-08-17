Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u.a.: Reinigungsarbeiten in den Wasserstraßen von Emden

Kabel EinsFolge vom 17.08.2022
Folge vom 17.08.2022

Reinigungsarbeiten in den Wasserstraßen in Ostfriesland: Landschaftsgärtner Sebastian Bormann und sein Kollege schippern durch die Kanäle, um das Wasser und die Ufer von Plastikmüll und Schrott zu befreien. Die ehrenamtlichen Helfer haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Gewässer rund um Emden sauber zu halten. Was ziehen die beiden denn heute an Land? Und: Kontrolle durch die Citystreife in Hechingen: Der Sicherheitsdienst sorgt für Ordnung in der baden-württembergischen Kleinstadt.

