Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: "Who let the dogs out?" - Höllenhund-Flüsterin Bispingen

Kabel EinsFolge vom 03.03.2022
Thema u. a.: "Who let the dogs out?" - Höllenhund-Flüsterin Bispingen

Folge vom 03.03.2022: Thema u. a.: "Who let the dogs out?" - Höllenhund-Flüsterin Bispingen

61 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12

Vanessa Bokr kümmert sich um schwierige und bissige Hunde. Heute macht sie sich auf den Weg ins Tierheim Stendal, um gefährliche Hunde aus einer Tierschutzhofräumung einzuschätzen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat sie Maulkörbe und Schlingleinen für alle dabei. Wie steht es um den Zustand der Tiere? Und: In seiner Reptilienauffangstation in Rheinland-Pfalz muss Patrick heute die hauseigenen Krokodile füttern - kein leichtes Unterfangen!

