Folge vom 24.03.2022: Thema u. a.: Security Paffen - nachts in Bonn
61 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
Auf frischer Tat ertappt: Die Sicherheitsbediensteten Stephan und Sascha aus Bonn kontrollieren auf ihrer nächtlichen Streife ein Parkhaus. Hinter einer geschlossenen Tür erwischen sie einen Drogenabhängigen. Und: Alexander von Buchholtz ist Spezialist für die Kontrolle landwirtschaftlicher Fahrzeuge und entdeckt heute bei einem Fahrzeug neben der Ladungssicherung eine Vielzahl weiterer Mängel. Darf der Landwirt so weiterfahren?