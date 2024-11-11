Schwerer Asthmaanfall und Großalarm in der Heidelberger InnenstadtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.11.2024: Schwerer Asthmaanfall und Großalarm in der Heidelberger Innenstadt
In Heidelberg sind Notfallsanitäterin Tina Gelbach und Rettungssanitäter Thomas Peitler unterwegs zu ihrem ersten Einsatz: Ein schwerer Asthmaanfall in einer Zahnarztpraxis. Die Patientin bekommt kaum Luft und braucht dringend Sauerstoff. Direkt im Anschluss gibt es einen Notfall mitten in der Innenstadt: Eine Brandmeldeanlage hat ausgelöst, Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen müssen ausrücken. Brennt es wirklich?