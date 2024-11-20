Sicher durch die See: Seezeichenwartung an der OstseeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.11.2024: Sicher durch die See: Seezeichenwartung an der Ostsee
61 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Damit Schiffe und Boote sicher auf den Wasserstraßen unterwegs sind, sind sie unverzichtbar: Seezeichen. Sie leiten Seefahrer durch unbekannte Gewässer und warnen vor versteckten Gefahren. Als Teil der Crew des Mehrzweckschiffes Scharhörn, warten die Schiffsmechaniker Christoph Lühr und Till Knees die bis zu sechs Tonnen schweren Stahlkolosse in der westlichen Ostsee. Das 56 Meter lange Schiff ist auch bei Notfällen im Einsatz – zum Beispiel bei Schiffbrüchen, Bränden oder Ölteppichen.