Die Katze auf der Regenbogenbrücke – Tierrettung München

Kabel EinsFolge vom 05.04.2024
61 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Wenn Tierarztpraxen geschlossen haben oder die Zeit drängt, rückt die Tierrettung München aus. Tierärztin Sabrina Schneider und Tierrettungsassistentin Lisa-Marie Walter untersuchen heute eine Katze, die seit Wochen keine Energie mehr hat. Nach einer Untersuchung steht das Ergebnis fest: Sie hat einen Tumor. Wird die Katze die Regenbogenbrücke überschreiten oder macht sie nochmal auf dem Absatz kehrt?

