Laserkontrolle auf gefährlicher Landstraße – Polizei GarbsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.07.2024: Laserkontrolle auf gefährlicher Landstraße – Polizei Garbsen
60 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12
An einer Landstraße in Gifhorn messen Sören A. und sein Kollege Tom W. heute die Geschwindigkeit der Autofahrer. Vor zwei Jahren wurde hier von Tempo 100 auf 80 reduziert, aber viele Fahrer halten sich nicht dran. Daher müssen die Polizisten hier Präsenz zeigen. Mit der Laserpistole halten sie die Verstöße fest und konfrontieren die Fahrer, die um Ausreden nicht verlegen sind.