Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.07.2024: Die Achterbahntester im Heidepark bei Soltau
61 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Wann immer irgendwo in Deutschland ein neues Fahrgeschäft eröffnet, sind die beiden Achterbahntester Alena Schulz und Tobias Niepel vor Ort. Diesmal im Heidepark Soltau, wo gerade die neue Geisterbahn "Dämonengruft" eröffnet hat. Ob die wirklich so gruselig ist, wie der Parkbetreiber verspricht, werden sie herausfinden. Denn Deutschlands erster Wing-Coaster "Krake" oder auch die höchste Holzachterbahn Europas "Colossos" suchen nach wie vor ihresgleichen.