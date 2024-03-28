Problemfall Hauptbahnhof – Bundespolizei NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.03.2024: Problemfall Hauptbahnhof – Bundespolizei Nürnberg
61 Min. Ab 12
Stress am Nürnberger Bahnhof. Viele Jugendliche verwechseln den Bahnhofsplatz mit einer Partymeile. Vor allem junge Männer sind oft aggressiv oder haben gar Waffen dabei. Auch an diesem Samstag werden Nadja und Johannes von der Bundespolizei gerufen. Sie müssen verhindern, dass die Situation eskaliert.