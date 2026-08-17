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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Rehkitze in Lebensgefahr - Mit der Drohne gegen den Mähtod

Kabel EinsFolge vom 17.08.2026
Themen u. a.: Rehkitze in Lebensgefahr - Mit der Drohne gegen den Mähtod

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.08.2026: Themen u. a.: Rehkitze in Lebensgefahr - Mit der Drohne gegen den Mähtod

61 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Jährlich sterben in Deutschland rund 100.000 Rehkitze bei der Mahd. Susanne Zahalka und ihr Team von der Rehkitzrettung München suchen die Jungtiere deshalb früh am Morgen mit einer Wärmebilddrohne. Ab 4 Uhr sind die ehrenamtlichen Helfer im Einsatz, um die Tiere rechtzeitig aufzuspüren und vor den Mähmaschinen zu schützen. Gelingt es ihnen, alle Rehkitze in Sicherheit zu bringen?

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