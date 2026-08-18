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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Münchens Biergärten im Test - Wo schmeckt’s am besten?

Kabel EinsFolge vom 18.08.2026
Themen u. a.: Münchens Biergärten im Test - Wo schmeckt’s am besten?

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.08.2026: Themen u. a.: Münchens Biergärten im Test - Wo schmeckt’s am besten?

60 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Biergärten gehören zu München wie die Isar zum Sommer. Doch welcher überzeugt wirklich? Koch Alexander Hoyer testet drei ganz unterschiedliche Biergärten: traditionell, modern und touristisch. Dabei schaut er auf Essen, Bier, Atmosphäre und Preis-Leistung – und findet heraus, wo Münchner Lebensgefühl am besten serviert wird.

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