Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Zauberstaub

Staffel 7Folge 14
Zauberstaub

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 14: Zauberstaub

43 Min.Ab 16

Der Arzt Dr. Robert Wieder findet seinen Schwiegervater Dr. Thalbro erhängt und mit durchgeschnittener Kehle auf. Wenig später wird Dr. Wieders Ehefrau Nan von einer äußerst seltenen Krankheit befallen. Fox Mulder ist davon überzeugt, dass sich jemand mittels Schwarzer Magie an dem Arzt rächen will. Nach längerer Suche in den Krankenhausakten stößt Dr. Wieder auf den Fall einer Patientin, die er nicht hatte retten können. Deren Vater will sich nun an dem Arzt rächen.

20th Century
