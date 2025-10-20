Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 8: Der unglaubliche Maleeni
43 Min.Ab 12
Der "Unglaubliche Maleeni" alias Herman Pinchbeck war ein besonderer Zauberkünstler. Nun hat sein Zwillingsbruder Albert diese Rolle übernommen. Zusammen mit seinem jungen Protegé Billy will er dem psychopathischen Spieler Alvarez seine gerechte Strafe zukommen lassen. Die beiden bekommen es mit Fox Mulder zu tun, der am Ende den besseren Zaubertrick parat hat.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
