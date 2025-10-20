Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Masse mal Beschleunigung

20th CenturyStaffel 7Folge 5
Masse mal Beschleunigung

Masse mal BeschleunigungJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 5: Masse mal Beschleunigung

43 Min.Ab 12

Als in einer Kleinstadt zwei Männer auf außerordentlich gewaltsame Weise ums Leben kommen, nehmen Fox Mulder und Dana Scully die Ermittlungen auf. Wie sich herausstellt, hat Max Harden, der Sohn des Sheriffs, in einer Höhle eine Kraftquelle gefunden, die ihm ungewöhnliche Schnelligkeit verleiht. Er bewegt sich so schnell, dass das menschliche Auge dies nicht mehr wahrnehmen kann. Und nun will sich Max an allen rächen, die ihm einmal Unrecht getan haben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen