Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Cobra

20th CenturyStaffel 7Folge 15
Cobra

Cobra

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 15: Cobra

43 Min.Ab 12

Fox Mulder und Dana Scully untersuchen den Fall einer angeblichen Wunderheilung eines krebskranken Jungen in Virginia. Scully besucht den Jungen und entdeckt, dass dieser offenbar mit dem gleichen Chip, den auch sie im Nacken trägt, geheilt wurde. Danach trifft sie den geheimnisvollen Raucher, der ihr das ultimative Heilmittel für alle menschlichen Krankheiten anbietet, wenn sie sich mit ihm auf eine Reise begibt. Scully willigt ein - und erlebt eine böse Überraschung.

