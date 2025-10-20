Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Tor zur Hölle
43 Min.Ab 16
Der Gefängnispriester Robert Orison pflegt seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit: Durch Massenhypnose befreit er den Frauenmörder Donald Pfaster, um ihn dann im "Auftrag Gottes" zu richten. Doch Pfaster tötet den Priester und entkommt. Er dringt in Dana Scullys Wohnung ein und will seinen einst gefassten Plan, Scully zu töten, nun vollenden. Mulder gelingt es, den Wahnsinningen in Scullys Wohnung zu überrumpeln, bevor die traumatisierte Scully den Mörder erschießt.
