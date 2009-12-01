Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 183

TelenovelaStaffel 13Folge 3vom 01.12.2009
Folge 183

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 183

43 Min.Folge vom 01.12.2009Ab 6

Alisa kämpft gegen ihre Eifersucht an, als Gabis Wege sich immer öfter mit Christians kreuzen. Doch Alisas und Christians Liebe ist groß genug, um Olivers Intrigen unbeschadet zu überstehen. Tamara kann Lars nicht mehr länger etwas vormachen: In der Nacht vor ihrem Geburtstag trennt sie sich von ihm. Dank Oskars Manipulationen zweifelt Liliana an ihrem Verstand. Um sie endgültig an den Rand des Wahnsinns zu treiben, schickt Oskar Horst auf eine vermeintliche Recherche-Reise nach La Gomera. Doch auch dort hat Oskar einflussreiche Verbündete.

